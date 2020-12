Humberto “Chita” Cruz y retorno de Valdivia a Colo-Colo: “No me parece una buena alternativa”

Tras varios días de incógnita y rumores, Jorge Valdivia será nuevo jugador de Colo-Colo de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, y con el objetivo de sacar a los “Albos” del último lugar de la tabla.

Sin embargo, las dudas por su estado físico y lo que podría llegar a aportar en el “Cacique” ha sido tema de conversación, y un histórico del club, Humberto “Chita” Cruz, reprobó la llegada del “Mago”.

“Futbolísticamente, como está Jorge, no sé si sirva para arreglar Colo Colo. No me parece una buena alternativa, porque ha estado sin jugar mucho tiempo”, señaló para El Mercurio.

“Uno lo ve y a la edad que tiene, para marcar el ritmo que quiere el club para salir del pozo en el que está… No es Valdivia. Rinde más Pajarito Valdés en La Serena“, declaró el mundialista de 1962.

No obstante, otros referentes del club valoraron su llegada, como Raúl Ormeño, el cual afirmó que “es indudable que su juego ayudaría a salir del mal momento”. Similares declaraciones dio el extécnico “albo”, Hugo Tocalli, quien aseguró que su llaga aportará “mucha experiencia”.