El insólito número que utilizará Jorge Valdivia en su regreso a Colo Colo

Este martes, Jorge Valdivia fue presentado oficialmente en el Estadio Monumental. El “Mago” regresa a Macul tras un par de meses jugando en México, e intentará ayudar a los “albos” a salvarse del descenso.

En una fría presentación en Macul, el volante conversó con los medios de comunicación y adelantó el insólito número que utilizará en su regreso a Colo Colo: El número 38.

Valdivia tradicionalmente utiliza el número 10, pero dicha camiseta la tiene Leonardo Valencia y según las bases del Torneo, los dorsales no pueden ser cambiados. Luego quiso el 26, pero tampoco pudo pues Carlo Villanueva juga con ella.

Al final se tuvo que quedar con la 38: “no sé por qué, quizá tiene algún sentido especial, aún no me lo dicen. Uno más que mi edad. El número no importa, interesa salir de esta situación”, comentó en conferencia de prensa.

