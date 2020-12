Jorge Valdivia y su regreso a Colo-Colo: “Son estos desafíos los que a mí me gusta enfrentar”

Jorge Valdivia fue presentado como jugador de Colo-Colo de cara a la segunda rueda del torneo, donde intentará sacarlo del último puesto de la tabla de posiciones.

El “Mago” fue presentado con la camiseta número 38 para su tercera etapa en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros de cara a lo que resta para la temporada.

Tras posar con su camiseta, el exPalmeiras comentó su emoción. “Mucha alegría. Estoy muy feliz de volver después de mi salida. Esa alegría va a durar hasta un par de días porque hay que ponerse a trabajar, sabiendo la importancia del momento que vive la institución. Espero hacer las cosas bien”.

Ante los polémicos mensajes que envió a través de redes sociales contra la dirigencia de Blanco y Negro, Valdivia quiso dejar de lado todos esos conflictos. “No he conversado con ninguno de los dirigentes. Solo vi a Aníbal a la hora de firmar los contratos. Vengo para jugar. Cualquier cosa que se habló en su minuto, sería lo peor hablar de todo eso ahora. Tenemos muchas cosas y más importantes por delante. Lo primero es ponerme rápidamente a disposición del cuerpo técnico. Vengo de una para larga, así que tengo que recuperar todos los días que tengo de vacaciones. Lo veo como una gran oportunidad”.

El exseleccionado chileno aseguró que pese a los malos resultados, está motivado con este nuevo desafío. “Yo estaba en mi casa, tranquilo, descansando. Lo único que me sacaba de esa comodidad era el desafío que me sumo hoy. Es una oportunidad tremenda para mí, me siento muy feliz. Son estos desafíos los que a mí me gusta enfrentar”.

Sobre su condición física, Valdivia recalcó que las últimas temporadas han sido bastante irregulares en el plano físico. “Han sido dos años muy raros. El último partido de Colo-Colo fue por Copa Chile. En enero me voy a México y en marzo se para el campeonato. Han sido campeonato con muchos meses sin jugarse. No es lo mismo entrenarse en la casa que jugar. Yo quiero un par de días para recuperar fuerzas, la parte física. Es sabido que estaba en mi casa”.

Además entregó detalles en cuanto a su nuevo contrato con el club. “Firmé un contrato de tres meses, yo buscaba uno más largo, de un año o para el 2021. No llegamos a un arreglo en ese sentido, pero cuando sale lo de los tres meses, yo digo que sí porque es una oportunidad única para todos de revertir esta situación. Pero sé que no voy a poder jugar inmediatamente”.

Categóricamente, Valdivia recalcó que no se siente el encargado de salvar el club. “No me siento un salvador. En esta vuelta, vuelvo porque el equipo necesitaba reforzarse. Tenían los cupos y yo entro en ese rango de refuerzo”.