Braulio Leal y la posibilidad que Valdivia vuelva a los albos: Colo-Colo necesita un jugador como él

Braulio Leal, jugador de Magallanes es uno de los más experimentados en el torneo nacional y Primera B, debido a su categoría y buenos recuerdos en los diversos clubes que jugó.

El mediocampista conversó con el “Trovador del Gol” en un nuevo capítulo de “Grítalo América” y habló de diversos temas, entre ellos, la partida de Diego Maradona, el presente de Colo-Colo y la selección chilena.

Revisa aquí el diálogo:

¿Qué piensas de la partida de Diego Armando Maradona?

“Tristeza enorme porque el tipo se fue, para mí fue el mejor futbolista de la historia. Para mí, simplemente es el mejor. Las personas mueren o se van cuando simplemente se dejan de recordar. Y, francamente, Diego no se va a ir nunca, por la calidad y los goles que convirtió, por la gran figura que es”.

Y de lo que han dicho, la vida de Maradona, ¿qué piensas?

Los ídolos son así, yo creo que todos los genios tienen luces y sombras, y para tener toda la genialidad que tenía en la cancha, obviamente el vivía las cosas de manera diferente. Ahora, hay mucho de lo que se criticó desde fuera, que siempre estuvo de más. Un tipo que desde los 16 años no lo dejaron tranquilo nunca, que tenía cámaras por todos los lados, y cuando te siguen de esa manera, un error puedes cometer. Y él cometió varios. Yo me quedo con el futbolista, que defendió a sus compañeros en los equipos que le tocó, era un tipo bien crítico del poder. En ese sentido es un ejemplo de muchos, porque muchos hemos tenido injusticias y hacemos lo posible para que se puedan corregir.

¿Cuál ha sido el mejor futbolista que has visto o con el que has jugado en una cancha?

Sin dudas, Jorge Valdivia. Lo conozco de muy niño el mago, salimos de la misma escuela de fútbol, sé lo que hace desde los ocho años es un tremendo jugador. Sé que piensa distinto a otros de los jugadores que se paran en la cancha. Es un tipo diferente totalmente, que te dejaba cinco pases gol frente al portero, mano a mano por partido. Es un tipo que piensa diferente, y cuando los equipos logran darse cuenta de ello, sacan gran ventaja. Es un genio.

¿Crees que le hace falta Valdivia a Colo-Colo?

Sin duda que le falta un jugador de esas características. Lo dijo (Gustavo) Quinteros, necesitaba ese jugador que pueda dar ese último pase, que pudiera habilitar a los delanteros. Obviamente al “Mago” dámelo siempre en mi equipo. Aunque juegue media hora, y después tenga que descansar el próximo partido, dámelo igual. Es un aporte en cualquier equipo, y Colo-Colo necesita un jugador de esas características.

¿Qué piensas de lo que pasó con la salida de Jorge Valdivia de Colo-Colo?

No sé si hay o no justicias, es una decisión que tomaron los directivos. Es algo que está dentro del juego, son las reglas del juego. Además, tengo entendido que fue sólo que no le renovaron el contrato. A él no lo echaron, sólo no le renovaron. Creo que fue un error, pero justicia o injusticia, no es el concepto.

Yo creo que un jugador como él lo necesita Colo-Colo, y en la situación en la que está le vendría muy bien. Además, es un jugador que es ideal, es chileno y puede ser fichado.

¿Qué opinas de la situación de Colo-Colo?

Colo-Colo está pasando una crisis institucional, en realidad. Creo que Blanco-Negro le está haciendo mucho daño a Colo-Colo, y claro, cuando no terminas haciendo las cosas bien, en algún momento repercute en lo deportivo. Hay muchas cosas extrafutbolísticas. Primero, en lo ocurrido con el seguro de cesantía, luego con las piedras en el camino que se ponen los accionistas. Entonces, cuando la cabeza está mal, repercute en el rendimiento de lo deportivo, en este caso, en los partidos. Y se ha notado.

A Colo-Colo le ha costado mucho en lo físico, y es porque entrenaron poco comenzaron a entrenar tarde, con lo de la pandemia, entrenaron más tarde que los demás, y lo ese problema entre futbolistas y dirigentes ha repercutido en todo lo demás.

¿Qué piensas de Harold Mayne-Nicholls, Marcelo Espina y Aníbal Mosa?

No ha sido bueno, sin duda, lo de los directivos y el director deportivo. Yo tengo un respeto irrestricto con Marcelo (Espina), alguien que me enseñó mucho a jugar al fútbol profesional. Me ayudó mucho en un momento. Pero siento que en la función que le ha tocado cumplir, por los resultados, sobre todo, obviamente que ha sido una mala gestión. Y los responsables de todo han sido Espina y Harold Mayne-Nicholls, ellos tienen que asumir la responsabilidad, lo que les corresponde, y en este momento son los tres que me nombraste.

¿Te imaginas a Colo-Colo en la B?

No me quiero imaginar, sin duda. Tenemos el caso de Argentina, River descendió. Y hay otros equipos alrededor en el continente, y si siguen haciendo las cosas tan mal, no me quiero imaginar qué pasará. Si no hay un cambio drástico en lo futbolístico. Espero que por los cambios que trajeron, los refuerzos, pase algo, pero no me quiero imaginar.

¿Te gustaría, si pudiera suceder, de ir a Colo-Colo?

Me han llegado muchos mensajes, de hecho me llamó mi hermano. No me lo imagino. Sería una deslealtad tremenda estar pensando en otro equipo mientras estoy en Magallanes. Yo soy enamorado de Colo-Colo, pero no haría esa deslealtad. No dejaría botado a Magallanes.