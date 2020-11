La pena de Messi: Barcelona realizó emotivo minuto de silencio en memoria de Diego Maradona

El mundo del fútbol sigue llorando la partida del ídolo argentino Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado miércoles 26 de noviembre a la edad de 60 años.

En este contexto, el Barcelona le dedicó un minuto de silencio durante el entrenamiento como forma de homenajear al “Pelusa”, donde se vio a un triste Lionel Messi.

Recordemos que la “Pulga” publicó un emotivo mensaje tras la muerte de Maradona, donde manifestó que fue “un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno“.

The minute's silence before training in memory of Maradona 🥺 pic.twitter.com/qIrwgLBqSE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020