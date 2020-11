Enzo Francescoli golpeado tras muerte de Diego Maradona: “Era mi amigo”

El ex futbolista uruguayo, Enzo Francescoli, se mostró muy golpeado tras la sorprendente muerte de Diego Armando Maradona.

En conversación con AM 770, comenzó diciendo que “al principio fue incredulidad y no creer que fuera cierto. Después llegó la tristeza, que todavía persiste y se quedará por un tiempo. Más allá de lo futbolístico y de que ha sido el mejor, para mí era mi amigo”.

Tras ello, el charrúa añadió: “Me quedo con la gran generosidad que tenía, con esa manera de ser que lo hacía un tipo súper normal, sobre todo con los amigos. Divertido, con ganas de ir por más… Lo quiero recordar así”.

Finalmente, Enzo Francescoli recordó la última vez que estuvo con el astro argentino.

“Cuando asumió fue la última vez que charlamos personalmente. Le dije que me alegraba verlo en una cancha con todo lo que tenía para transmitir, y que eso le hacía bien. Me dijo que estaba feliz. Fueron los últimos mimos de la gente en las canchas y pudo estar cerca de la pelota. Después, para su cumpleaños, lo llamé, pero no pude hablar y le dejé un mensaje a través de Morla”, cerró.