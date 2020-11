Pablo Vranjicán fue anunciado como nuevo refuerzo de Fernández Vial

El experimentado delantero argentino-croata, Pablo Vranjicán, volverá al fútbol chileno luego de ser anunciado como refuerzo de Fernández Vial.

Así lo informó el “Almirante” a través de sus redes sociales, quienes resaltaron la extensa trayectoria del jugador, y donde Vranjicán entregó sus primeras impresiones.

“La verdad que cuando me llamaron, yo me había vuelto de Italia hace unos 20 días, decidí venirme enseguida. Quería estar en Chile nuevamente, más cerca de mi familia, y segundo, se me vinieron los recuerdos la cantidad de veces que me habían hablado de esta institución y que me dijeron que era el equipo más popular de Concepción”, señaló.

“Si bien es complicado por el tema de la pandemia, sin poder ir al estadio, para una institución siempre es importante hacerlo desde el lugar que toque. Tanto el jugador como todas las jugadoras involucradas en el club, siempre necesitan el apoyo. Estén ahí atentos, que sigan apoyando y ojalá que de aquí al final podamos regalarles una linda alegría“, sentenció el futbolista.

Pablo Vranjicán llega proveniente del Gravina de Italia, y volverá a ponerse la camiseta de un equipo nacional tras cuatro años, luego de dejar Curicó Unido en 2016. Además registra pasos por Newell’s Old Boys, Rangers de Talca, Universidad Católica, Guaraní, entre otros.

