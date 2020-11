Borghi y su recuerdo de Maradona: “Diego era un tipo especial, pero nunca un cabrón”

Diego Armando Maradona Franco, histórico jugador de la selección argentina y entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata falleció a sus 60 años de edad.

Claudio Borghi, exentrenador y compañero de Maradona en la selección argentina recordó los mejores tiempos del ídolo mundial. “Yo te confieso que vi un Maradona espectacular. Lo que lo vi hacer en Argentinos Juniors era inexplicable. Las pelotas eran malísimas y se las arreglaba pa hacer grandes cosas. Cuando entraba a la cancha era un fenómeno”.

El “Bichi” aseguró que en el camarín, Diego era una persona común y corriente. “He visto mucha que te pregunta como es Maradona. Era un tipo común y corriente cuando andábamos de jeans. No fue un cabrón, era uno más. Cuando pretendes ser el mejor del mundo, Diego nunca fue un cabrón. Desgraciadamente se quería pelear con los más poderosos. No podíamos hacer nada contra eso”.

De paso, recordó cómo fue la última vez que compartió con el ídolo. “La última vez que lo vi fui a la fiesta del Mundial del 86. Yo no me quería acercar, pero el hermano me fue a buscar. Tuvimos el cariño de siempre. Diego era un tipo especial, pero nunca un cabrón”.

Borghi no tomó en consideración las críticas que ha recibido Maradona en los últimos años. “El que te habla mal de Diego en la intimidad es porque no tiene conocimiento de lo que era. No era un ángel, pero son cosas de la misma vida. se transformaba en líder”.

Sobre sus últimos años, aprovechó de disparar contra quienes estuvieron en el círculo cercano del jugador. “Mucha gente lo exprimió hasta lo último. Pero cuando te veía, te hacía caricias y se acordaba de todo”.