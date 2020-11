Zaldivia y la licencia que le dio Blanco y Negro: “Quedé sorprendido, dolido, no entendía la situación porque es un club al que llegué hace cinco años”

El defensor de Colo Colo, Matías Zaldivia, tuvo un sincero diálogo con el CDF sobre la postura que adoptó Blanco y Negro tras confirmarse que estaría varios meses fuera de las canchas por una nueva lesión.

Al respecto, comenzó diciendo que “me sorprendió porque no creo que haya ejemplo en el mundo que algún jugador se haya lesionado y le hayan dado licencia. Creo que por mala suerte soy el único ejemplo que va a haber”.

Tras ello, el zaguero añadió: “Quedé sorprendido, dolido, no entendía la situación porque es un club al que llegué hace cinco años, no llegué hace 10 minutos, me gané mi lugar, gané títulos, la gente me tiene un cariño enorme”.

“En las anteriores lesiones no me había pasado. Las otras dos veces Colo Colo se había portado excelente conmigo, de hecho, la primera vez me renueva estando lesionado“, agregó.

Finalmente, Zaldivia confirmó que el tema ya está solucionado, aunque se mostró preocupado por el complejo presente que viven los albos en el Campeonato Nacional. “Lo que me come la cabeza es no poder estar en este momento. Sí estoy en el día a día con ellos, pero lo mío termina siendo chiquitito. Mi ayuda tendría que ser dentro del campo, donde me gustaría aportar”, cerró.