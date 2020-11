Sinisa Mihajlovic sobre Medel en el Bologna: “Jugará cuando yo diga y no cuando me lo diga él”

El DT del Bologna, Sinisa Mihajlovic, se refirió al estado de la lesión de Gary Medel, aprovechando de revelar qué fue lo que sucedió con el mediocampista chileno.

“Él se está entrenando. Estuvo de baja porque en el último partido no me escuchó. Jugó a la fuerza y no esperó una semana“, manifestó el estratego en conferencia de prensa.

Tras ello, añadió: “Él quería jugar porque quería estar en la Selección Chilena, pero se lesionó y no estuvo acá ni allá. Por eso, ahora jugará cuando yo diga y no cuando me lo diga él, que quiere jugar siempre”.

Finalmente, Mihajlovic aseguró el que “Pitbull” sí estará en la banca en el duelo ante Sampdoria, duelo que se llevará a cabo este domingo a las 11 horas de nuestro país.