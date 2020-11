Pellegrini por continuidad de Rueda en la Selección Chilena: “Me parecería extraño e inconsecuente que no siguiera”

El técnico chileno que dirige al Real Betis en España, Manuel Pellegrini, tuvo palabras este sábado para referirse al proceso que realiza Reinaldo Rueda en la dirección técnica de la Selección Chilena de Fútbol, quien ayer fue confirmado en su cargo al menos hasta marzo por la directiva de la ANFP, pese a las voces que pedían su salida luego de perder ante Venezuela, asegurando que “me parecería extraño e inconsecuente que no siguiera”.

Al respecto, Pellegrini dijo que “creo que la mejor manera de dar responsabilidad al fútbol chileno es justamente que el proceso de Reinaldo Rueda termine una vez que terminen las eliminatorias y ahí se vea según su trabajo si continúa o no continúa“.

A esto agregó que no es sano que se esté cuestionando al técnico cada vez que hay un mal resultado. “No creo que sea bueno para el técnico, ni para el país, ni para la Selección estar todos los partidos si va a seguir o no seguir dependiendo de si gana o no gana, me alegro mucho de la decisión que tomó la directiva y espero que sean consecuentes hasta el final de las eliminatorias“, indicó.

Regreso de Bravo al pórtico de La Roja

El DT también tuvo palabras para destacar el regreso de Claudio Bravo al arco de la Selección, asegurando que el haber superado sus diferencias personales y mostrarse dispuesto a participar del proceso camino al Mundial de Qatar, habla de su profesionalismo.

“Merecía estar de vuelta en la Selección, Claudio es un jugador que la Selección Chilena necesita, él demostró su profesionalismo y disponibilidad de estar siempre en el momento en que fuera llamado. Tuvo una actuación importante ante Perú, sigue siendo el mejor arquero chileno y me alegro mucho por la Selección y por él de que este de vuelta“, puntualizó Pellegrini.