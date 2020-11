Leo Caprile y el mal momento de Colo-Colo: “No veo que las sociedades anónimas funcionen”

El conductor de televisión, Leo Caprile, fue el invitado en Los Tenores Puertas Adentro junto a Aldo Schiappacasse, donde conversó sobre cómo ha vivido la pandemia, el difícil presente de Colo-Colo y el momento que atraviesa la selección chilena.

El recordado animador partió hablando de su cuarentena junto a su familia, y se refirió también al retiro del 10%, donde hizo una impactante declaración.

“Ha sido un tiempo raro, pero uno descubre que tiene un poco alma de gato. El gato se levanta, va a comer, duerme un rato, toma sol, y eso, en los primeros meses, no pude hacerlo porque estaba grabando en televisión (…) y de ahí yo pasé 20 días en la casa, y se me hicieron nada porque había una rutina muy rica, que era levantarse, comer, hacíamos sobre mesa, hace mucho tiempo que no almorzábamos todo juntos un domingo. Recuperamos esa cosa familiar que es tan nuestra, tan latina”, señaló.

“Si, saqué mi 10% y pienso sacar el 110% si fuera posible (…) Yo hace más de 20 años que no cotizo, y sin embargo hay plata ahí, dinero que saqué. Si a mí me dijeran que presente una declaración jurada para no pedir pensión o algún beneficio del Estado, yo pediría por favor que me dieran toda mi plata y estaría feliz, pero no se puede hacer eso”, admitió.

Asimismo, comentó el rol de la televisión en la actualidad, afirmando que las nuevas plataformas han desplazado a la TV. “Las plataformas alternativas se comieron a la tele, tú puedes hacer un programa desde tu casa, te puedes convertir en embajador de una marca, puedes hacer mil cosas. Yo empecé a grabar hace unas semanas tutoriales de tragos. Va a ser mi canal de Youtube de cómo hacer trago, en la TV hay restricciones para el trago y no puedes publicitarla antes de las 22:00 horas”, manifestó.

También tuvo palabras para el mal momento de Colo-Colo, donde apuntó todos sus dardos a las sociedades anónimas. “Yo tengo un punto de vista que lo he expresado en un montón de partes. Cuando veo el caso de sociedades anónimas, salvo el caso de O’Higgins, que tiene una organización bastante buena, hicieron su campo de entrenamiento, han estado peleando títulos, aunque ahora no han tenido buen año, salvo eso, y la Católica, no veo que las sociedades anónimas funcionen”, sostuvo.

“En el caso particular de Colo-Colo, yo digo cómo alguien, que es un empresario, es tan burro que no sabe activar un negocio. ¿Cuál es el negocio del fútbol? Llenar el estadio, vender derechos, ganar copas, transferir jugadores, generar elementos nuevos para el fútbol”, indicó.

“¿Y qué ha hecho Blanco y Negro? Tuvo ese equipo espectacular del “Bichi” Borghi, y ellos recaudaron, si no me equivoco, cerca de 60 millones de dólares en traspaso de jugadores. Estamos hablando de Valdivia, de Matiás Fernández, Bravo, Vidal, jugadorazos de primer nivel. ¿Y dónde está esa plata?“, cuestionó el animador.

De igual manera, Caprile agregó que “salvo Paredes, no hay ningún indiscutible en Colo-Colo. Además, veo un manejo empresarial pésimo. Dejar a los jugadores sin los sueldos, sin haberse sentado a conversar, llevarlos después a los tribunales de trabajo y dejarlos con el sueldo del seguro del trabajo”.

“Mira el caso de Blandi, quien ha sido cuestionado por su rendimiento, pero el tipo no tenía previsión en Chile y quedó sin nada. Tengo entendido que Mouche se lo llevó a su casa porque no le estaban pagando el departamento”, añadió.

Finalmente, se refirió al momento que atraviesa la Roja, asegurando que las clasificatorias están complejas para todas las selecciones. “Lo veo difícil, pero está difícil para todos. Mira el caso de Uruguay, o de Colombia, nosotros no estamos tan mal. Perder con la actual Venezuela no es ningún pecado. Lo que es un pecado es haber jugado con la displicencia con la que se jugó”, concluyó.