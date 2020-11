Mouche tras la agónica victoria alba: Tenemos que poner los huevos sobre la mesa y sacar esto adelante

Pablo Mouche analizó la sufrida victoria alba por la cuenta mínima ante Audax Italiano, que permitió que el cacique dejara el último puesto de la tabla.

El delantero argentino conversó con CDF y aseguró que el plantel está unido. “Lo importante es que el grupo está con fuerza y unido. Es una situación difícil, pero es importante que el grupo esté consciente y comprometido. Eso lo siento de parte de todos. Era un partido bisagra, pero lo sacamos adelante. Merecimos el triunfo pero lo importante es que lo sacamos adelante. Tenemos que seguir mejorando”.

El exBoca Juniors aseguró que el grupo debe imponer su jerarquía para mejorar los resultados. “El grupo sabe lo que se está jugando, sabe la posición en la que estamos. Tenemos que hacernos responsables y saber el momento que estamos transitando. No es el mejor y es incómodo, a nadie le gusta, pero tenemos que ser hombres y poner los huevos sobre la mesa. Aceptar que estamos en esta situación y sacar esto adelante. Necesitamos el apoyo de todos”.

Incluso aseguró que han mostrado un alza, pero la irregularidad los ha perseguido. “Sentimos que hubo un cambio en lo futbolístico y creo que lo que no esta faltando es ser regulares. Tenemos partidos donde no nos salen las cosas, por eso los resultados no se dan y los altibajos futbolísticos. Esperemos que sea el puntapié inicial y tratemos de mejorar para el próximo partido”.