Juan Leiva respaldó dichos de Seymour contra la ANFP: “El fútbol chileno hace tiempo no hace bien las cosas en el ámbito internacional”

Uno de los buenos valores que ha dejado el Campeonato Nacional ha sido el volante de Unión La Calera Juan Leiva, el cual ha mostrado un enorme rendimiento, lo que le ha valido ser considerado por Reinaldo Rueda para los microciclos de La Roja.

El jugador “Cementero” manifestó sus deseos de seguir avanzando en Copa Sudamerica, y señaló que tienen la confianza para pelear el campeonato. “Desde que llegué a La Calera las cosas se están haciendo bien. Armamos un buen plantel. Tenemos un técnico al que solo lleno de elogios. Muy buena persona y como técnico anda muy bien. Tenemos buenas estrategias y jugadores“, indicó para La Tercera.

“No hemos tocado techo. Somos un equipo humilde que va partido a partido. Tenemos confianza de que podemos seguir pasando llaves de la Copa, que podemos pelear el campeonato. Vamos paso a paso”, sostuvo.

Además, Leiva respaldó las críticas de Felipe Seymour contra la ANFP, afirmando que el fútbol chileno debe mejorar para hacer bien las cosas en el plano internacional. “Sí, comparto totalmente lo que dice Felipe. Es lo que pensamos todos. Y no lo digo solo por La Calera sino por todos los equipos que juegan algo internacional. Creo que en ese aspecto como fútbol chileno se debe mejorar. No quiero criticar, lo digo para mejorar. El fútbol chileno hace tiempo no hace bien las cosas en el ámbito internacional“, puntualizó.

También tuvo palabras para su rendimiento en la “U”, donde expresó que su paso por la escuadra “azul” fue un aprendizaje. “En la U al final no jugué mucho, quizás nunca pude destacar como lo hago ahora, pero fue todo aprendizaje. Todo lo que pasó en mi carrera fue aprendizaje”, agregó.

“Uno como todo trabajador tiene momentos buenos y momentos malos. Acá en La Calera se me han dado bien las cosas. Estoy feliz, estoy contento de estar acá. Disfruto mucho el estilo de juego del equipo y eso me ha ayudado. En la U fue todo un aprendizaje”, reiteró el jugador.

Finalmente, Juan Leiva declaró que su objetivo es llegar a la selección y vestir la camiseta de La Roja. “Mi objetivo máximo es la Selección. He disfrutado mucho en el microciclo, he aprendido mucho y me gustaría aparecer en alguna nómina, pero todo a su tiempo. No quiero caer en la ansiedad de ‘quiero estar, quiero estar’ porque no hace bien”, sentenció.