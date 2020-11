Guillermo Maripán se llevó todas las críticas de los hinchas nacionales en redes sociales tras el primer tiempo ante Venezuela

Durante la tarde de este martes, Chile visitó a Venezuela en Caracas por la fecha cuatro de las Clasificatorias camino a Qatar 2022, partido donde la Roja partió abajo en el marcador.

El primer tanto del partido tuvo su origen en una falla garrafal de Guillermo Maripán, quien durante todo el primer tiempo se mostró sumamente dubitativo ante los “llaneros” repitiendo errores que transformaron a Claudio Bravo en protagonista.

Por ello es que los hinchas de la Selección Chilena lo llenaron de críticas en redes sociales, al punto que lo transformaron en tendencia durante largos minutos en Twitter.

Mira las reacciones

Me acorde de esto, y me alivió que no lo quisiera colo colo a maripan 😅😅 #LaRojaxCHV pic.twitter.com/YfuccDFMpV

— Christian SυG✪ 🇦🇷 (@Christian_JR21) November 17, 2020