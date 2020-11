Joaquín Larrivey: “Teníamos todos en mente poder dedicarle este triunfo al ‘Tanque’”

Universidad de Chile venció por 3-0 a Santiago Wanderers con goles de Walter Montillo, Gonzalo Espinoza y Joaquín Larrivey, quien es el goleador del campeonato con 15 tantos.

El “Bati” en conversación con el sitio oficial de los azules, destacó los homenajes previos que se hicieron por Carlos Campos. “Fueron muchas emociones. Teníamos todos en mente poder dedicarle este triunfo al “Tanque” y a su familia. Regalarles este triunfo y este pequeño homenaje era importante para todos nosotros que tuvimos el honor, yo particularmente, de conocerlo en febrero cuando fue su cumpleaños. Era importante rendirle este pequeño homenaje“.

Además, el delantero también tuvo palabras para el triunfo ante Santiago Wanderers. “Era muy importante volver al triunfo, arrancar con el pie derecho y pensar en mirar más para arriba. Era fundamental conseguir estos tres puntos y arrancar de la mejor manera. Creo que el primer tiempo no fue tan claro para nosotros, no demostramos todo nuestro potencial futbolístico, me parece que fue muy parejo el partido y se inclinó la balanza un poco con el golazo de Walter, pero creo que el segundo fuimos muy superiores y justificamos el resultado que pudo ser más amplio“.

Larrivey comentó sus sensaciones al ser por otra semana consecutiva el goleador del campeonato. “Con mucha tranquilidad, son cosas que no pasan de casualidad sino fruto del esfuerzo que me ponen en condiciones de hacer goles. Yo soy un 9 finalizador, que esté arriba en la tabla de goleadores significa que mis compañeros me ponen en las condiciones de hacer goles. Hay que seguir trabajando por este camino con mucha humildad y contento porque los goles sirven para darle tranquilidad al equipo”.

Finalmente, el atacante argentino anticipó el próximo desafío que será enfrentar a Unión La Calera. “Es otra final para nosotros, para seguir con muchas ilusiones y escalando posiciones para pelear cosas importantes. Será un partido muy difícil, que estén ahí arriba en la tabla de posiciones es fruto del buen trabajo que están haciendo, están dando pelea en la Copa Sudamericana y es un gran equipo, pero creo tenemos las armas suficientes y vamos a ir con mucha esperanza de conseguir un triunfo”, sentenció.

Este miércoles, Universidad de Chile visitará a los cementeros a las 19:15 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.