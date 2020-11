Branco Provoste sobre el mal momento de Colo-Colo: “Tenemos que ser fuertes de cabeza”

Colo-Colo comenzó con el pie izquierdo la segunda rueda del campeonato, tras caer por 3-1 ante Palestino.

Los albos siguen complicados en la Tabla de posiciones, actualmente están penúltimos con 14 puntos, solamente a dos del colista que es Deportes La Serena.

En conferencia de prensa, llamó la atención que en medio de este mal momento atendiera a los medios el canterano Branco Provoste. Sin embargo, él fue enfático en señalar que también tiene responsabilidad en el rendimiento del Cacique. “Soy bien autocrítico, yo también he jugado y siempre voy a dar la cara y voy poner el pecho a las balas tanto yo como los más grandes, porque me ha tocado jugar harto. Quizás no ha sido el mejor rendimiento, pero tenemos las ganas como equipo de salir de esta situación todos juntos”.

Además, el futbolista resaltó la importancia de estar bien psicológicamente. “Hay que ser bien fuerte de cabeza. Hicimos un muy buen partido con Deportes Antofagasta, lamentablemente tuvimos bajo rendimiento frente a Palestino, pero de esto se sale trabajando. Estamos seguros y confiados que trabajando y esforzándonos día a día vamos a salir de esto“.

Provoste también comentó cómo está la interna del camarín albo. “Estamos más unidos que nunca, todos tenemos las ganas y nos esforzamos para salir de esta situación, hay que ser fuerte de mente y seguir trabajando, porque esto es de día a día, no podemos quedarnos con el pasado, sino que tenemos que seguir hacia adelante”.

Finalmente, el canterano lamentó las lesiones de sus compañeros. “Es triste porque a cualquiera nos puede pasar. Estamos con ellos, espero que se recuperen muy pronto, ya que son pilares fundamentales para nuestro equipo y les deseo todas las buenas vibras para que se recuperen rápido de sus lesiones. Estamos los que estamos, tenemos que seguir trabajando bien duro para salir de esta situación”, sentenció.

Este jueves será el próximo desafío de Colo-Colo que enfrentará a Audax Italiano a las 19:15 horas en el Monumental.