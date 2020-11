Una amistad de 75 años: Sergio Navarro se despidió de su compadre Carlos Campos

Una dura noticia sacudió al mundo del fútbol durante esta mañana, luego de que se comunicara el sensible fallecimiento del histórico jugador de Universidad de Chile, Carlos Campos, a la edad de 83 años.

Sergio Navarro, quien compartió con el “Tanque” en el Ballet Azul y la Selección Chilena, conversó con el Ciudadano ADN, sobre sus recuerdos del “Tanque”. “Imagínense cómo estoy, una amistad de 75 años más o menos, desde las juveniles que estamos juntos con Carlos. Somos compadres, amigos del alma, nuestros hijos son amigos entre ellos, es una familia la que logramos conseguir formar. En este momento no puedo pensar bien, porque a mí me avisaron a las 5 de la mañana y todavía no lo puedo creer”.

El “Checho” afirmó que se esperaba esta noticia, pero su inmenso cariño por él lo tiene muy afectado. “Estuvimos en contacto durante todo este tiempo por teléfono, él estaba en la casa del hijo mayor. Aunque más o menos lo esperábamos, porque la semana pasada no conoció a sus hijos, así que uno se predispone para lo peor, pero la verdad que por mucho que uno se predisponga, el cariño es más fuerte. No se puede medir en palabras, fue una amistad tan estrecha, el “negro” tenía ese carácter amistoso, cariñoso…”, sentenció.

El ídolo azul será velado en la Parroquia Santa Gemita, ubicado en Suecia con Simón Bolívar, en la comuna de Ñuñoa, desde las 9:00 hasta las 19:00 horas del jueves, mientras que el viernes 13 de noviembre será el funeral en el cementerio general durante la mañana.