María José Rojas fue elegida como la futbolista del año en el sur de Australia 

La seleccionada nacional, María José Rojas, fue reconocida como la mejor futbolista del año en el Sur de Australia.

La delantera de 32 años que juega por el Salisbury Inter SC, recibió el Women’s NPL Player of the year, premiada con la Shirley Brown Medal Season 2020.

Con 25 votos a favor, la “Cote” consiguió la máxima condecoración de la Premier del sur de Australia. En sus redes sociales, la atacante con pasado en Santiago Morning agradeció el logro. “Feliz de haber obtenido el premio a la jugadora del año 2020“, afirmó.

También fueron reconocidas Sarah Willacy, del West Adelaide, como mejor portera y Chelsie Dawber, de Adelaide City, con la Bota de Oro

Congratulations to the 2020 WNPL Player of the Year, winner of the Shirley Brown Medal @CoteRojas7! Finishing top of the leaderboard with 25 votes!#COF2020 ⚽️🏆🥂 pic.twitter.com/RDec5gJDPI

— Football South Australia (@FootballSouthAu) November 11, 2020