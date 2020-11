El potente mensaje que ex campeón del mundo le mandó a Griezmann: “Debe irse del Barça. Es una porquería”

Bixente Lizarazu, ex campeón del mundo con Francia, le mandó un potente mensaje a su compatriota Antoine Griezmann, recomendándole que deje lo más pronto posible el FC Barcelona.

“Cuando algo es una porquería, seis meses es lo máximo. ¿Dónde está el placer? Hay que irse”, lanzó tajantemente en conversación con France Football

Tras ello, Lizarazu añadió: “Se ve que Griezmann no es feliz sobre el campo. No llega a realizar su fútbol. En la selección lo valoran, es apreciado. No en el Barça. Y esto no se trata de una realidad de dos meses, sino de dieciocho meses. Eso es enorme en la carrera de un futbolista. Para jugar bien, un futbolista debe sentirse respaldado. Debe existir una relación de confianza con el entrenador y los compañeros. Yo no veo eso. No encuentra su sitio con Leo Messi. No juegan juntos”.

Finalmente, terminó diciendo que “a Griezmann no le convienen el entorno, el sistema, el entrenador en el Barça. La solución es irse. A veces, es necesario dejar que te amputen una mano antes que un brazo. Hay que ser capaz de decir basta. Francamente, ¿vale la pena insistir? Sufro por él. El entorno no es bueno para él. Es como en cualquier ámbito: si no estás bien, no haces las cosas bien. La situación ya dura demasiado. Y, cuidado, esto podría tener un verdadero impacto en la selección francesa”.