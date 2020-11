Directivo de la Fiorentina por seleccionados: “No sabemos a quién responder: a la Autoridad Sanitaria Local o la FIFA”

El director deportivo de la Fiorentina, Daniele Pradé, se refirió a la polémica con los jugadores seleccionados, y a los problemas que tuvieron para salir de Italia.

En conferencia de prensa, Pradé manifestó que no entendió nada de la situación, puesto que tenían dos informaciones distintas, una emanada desde las autoridades sanitarias locales, y otra desde la FIFA. No obstante, y a pesar de admitir que no sabían a cuál de los dos entes responder, el dirigente indicó que esperarán para ver cómo transcurren los eventos.

“Es una situación donde personalmente no entendí nada. Nosotros teníamos una declaración de la ASL (Autoridad Sanitaria Local) donde dice que estamos en cuarentena, que tenemos que respetar la burbuja hasta el 14 de noviembre y después tenemos una circular de la FIFA que mandaron el lunes donde dice que es obligatorio que nuestros jugadores tienen que salir”, señaló.

“Hay una falta de uniformidad, de claridad, de unión entre las partes. No sabemos a quién responder: a la ASL o la FIFA. Nosotros buscaremos hacer todos los pasos correctos en esta situación y esperaremos a ver cómo evolucionan los eventos”, afirmó el director deportivo.

Recordemos que, a pesar de las múltiples restricciones y contratiempos, Erick Pulgar ya se encuentra rumbo a nuestro país, y se espera que llegue en horas de la noche, luego de perder su vuelo de conexión en Sao Paulo.