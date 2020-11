No se pondrá la “Roja”: Sebastián Soto fue nominado por Estados Unidos para disputar amistosos ante Gales y Panamá

Durante este martes, la selección de Estados Unidos publicó la nómina de jugadores que estarán presentes en los duelos amistosos ante Gales y Panamá.

Entre las sorpresas de la convocatoria está el joven delantero Sebastián Soto, hijo de padre chileno, y que finalmente decidió vestir la camiseta norteamericana.

Recordemos que el jugador había declarado que aún no se decidía por cual selección optar, y a pesar de que era un anhelo para la delantera de la “Roja”, Soto finalmente decidió defender a Estados Unidos.

El combinado norteamericano se enfrentará a Gales el próximo 12 de noviembre, mientras que ante Panamá se medirán el jueves 16 de noviembre.

Visual reference of this month’s #USMNT squad.

Who are you most excited to see take on 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 and 🇵🇦?

📝: https://t.co/NbgHGSHjvI #USMNTisBack pic.twitter.com/5x3aajFLGX

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 3, 2020