Mundialista argentina, Yael Oviedo, sobre la Roja Femenina: “Ojalá que clasifiquen a los JJOO para darle visibilidad al fútbol sudamericano”

El equipo femenino de Universidad de Chile debutó con una goleada de 10 a 0 ante Deportes La Serena en el Centro Deportivo Azul.

Las azules se reforzaron para pelearle el campeonato a Santiago Morning y Colo Colo con dos mundialistas: La “Jefa” Carla Guerrero y la argentina Yael Oviedo. A ellas se les suma el regreso de la “Mosca” Fernanda Pinilla.

La trasandina conversó con Los Tenores sobre el debut soñado que tuvo con la camiseta de la “U”, luego que ingresara en el segundo tiempo y convirtiera tres goles. “La verdad que sí, pero para mí lo más importante es que conseguimos los tres puntos con el equipo, creo que demostramos lo que queremos hacer dentro de la cancha, así que muy feliz por eso“.

Al ser consultada sobre si las leonas son candidatas al título, Oviedo confesó que van paso a paso. “Hay buenas jugadoras, hay buenos equipos acá en Chile. No sé si estamos para pelear el torneo, yo prefiero pensar fecha a fecha. Ahora quiero llevarme los tres puntos del partido del fin de semana, después se verá si estamos para lo que es el torneo, obviamente vamos a intentar ir por todo, pero tenemos que ganar todos los partidos para ir a una final. Este es un equipo nuevo, nos estamos conociendo, el fin de semana mostramos muchas cosas, pero nos queda mucho por mejorar”.

Además, la mundialista argentina explicó en qué posición se siente más cómoda dentro del terreno de juego. “En cualquier posición me viene bien, es cierto que me gusta jugar por fuera, soy una jugadora rápida, me gusta pegarle afuera del área, me caracterizo por ayudar mucho, por pelear, porque más allá del talento, el sacrificio y todo lo que se hace por el equipo es mucho más valedero que cualquier cosa”.

La delantera afirmó que a pesar de su trayectoria, lo más importante es rendir con la camiseta de Universidad de Chile. “Me inicié en Boca, en el club de mis amores, después estuve cuatro años en España que me han aportado muchísimas cosas en lo personal y en lo futbolísticas. Hoy tengo que demostrar en la “U”, más allá de haber jugado en otros lugares, la hinchada se va a fijar de las cosas que haga a partir de ahora, hoy tengo que seguir demostrando y estar a la altura del equipo”.

Finalmente, Oviedo se refirió al repechaje que tiene que jugar la Roja Femenina el 18 y 24 de febrero del próximo año ante Camerún. “Jugar con jugadoras mundiales y que hoy estén en la Selección Chilena, me da un plus y me potencia como jugadora. Creo que Chile ha avanzado muchísimo tanto en los clubes como en la Selección y lo ha demostrado. Yo las veo muy bien, ojalá que clasifiquen a los Olímpicos, no solo por Chile sino por el fútbol sudamericano, porque eso nos da mucha más visibilidad a todas y obviamente sirve para que muchos clubes de acá apunten realmente al fútbol femenino”, sentenció.

El próximo desafío de las azules será visitar a Fernández Vial el próximo domingo a las 11:00 horas.