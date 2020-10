María Belén Carvajal, primera árbitra a cargo de un partido profesional en Chile: “El árbitro no cambia por su sexo, es simplemente árbitro”

Al dirigir un partido de la Primera B entre Copiapó y Melipilla, marcó un antes y un después en la historia del fútbol chileno, convirtiéndose en la primera mujer árbitra a cargo de un partido profesional.

Se trata de María Belén Carvajal, quien conversó con Ciudadano ADN para entregar sus impresiones sobre esta primera experiencia. “No fue fácil, pero me sentí muy cómoda, segura y feliz. Disfruté realmente el partido”, reconoció.

La árbitra ya había dirigido a varones en divisiones inferiores y en el fútbol juvenil. Su llegada al fútbol profesional, aseguró, “es lo mismo. El árbitro no cambia por su sexo, es simplemente árbitro. No hay un cambio de actitud (desde los jugadores). Pero sí hay un cierto respeto, en el tono quizás”, manifestó. “Cuidan un poco el vocabulario, porque hay muchas cámaras y la imagen de ellos se puede perjudicada si hacen algo extra”.

Sobre su desempeño, Carvajal reflexionó que “uno va intuyendo la jugada, lo que va a pasar, y ese es un trabajo silencioso viendo videos, analizando, que después en la cancha se te hace más fácil”.

En su familia, aseguró, están “felices” por su logro profesional, pese a tratarse de una actividad poco común. “Nadie quiere ser árbitro cuando chico. Mi familia nunca dimensionó esto, dónde iba a llegar. Aunque mi mamá también es futbolera”. Respecto a su entrenamiento previo a este evento, expresó que “yo no paré en cuarentena, me vine a mi casa a trabajar. No paré de entrenar”.

Luego de este desafío, ¿cuál será su próximo primer paso? Por ahora, descarta un paso a la Primera División. “Mi objetivo hoy es estar en Primera B, pero si se abren otras puertas, estaré preparada”, dijo. El año pasado arbitró en el mundial adulto femenino, y durante mucho tiempo, “ese fue mi norte”. “Por ahora estoy disfrutando mi trabajo”.

Y tras arbitrar para mujeres y hombres, Carvajal entregó sus impresiones sobre quién es más “alaraco”. “Andan por ahí. Las mujeres han aprendido un poquito de los hombres, pero es parte del espectáculo. Se están peleando el puesto”. En cuanto a los más buenos para reclamar, asegura que “un poco más los varones. Pero es normal. Y en torneos internacionales también reclaman harto las jugadoras”.

María Belén se define como fan de la música (“de los 80, clásicos, no tan movido como lo de ahora”), la lectura, la bicicleta y el deporte en general. Como profesora de educación física de profesión, busca siempre estar a la vanguardia de temas educativos o de medicina del deporte. Es soltera y tiene un bebé, para lo cual “el apoyo de mi familia, y de mi vieja, ha sido fundamental. Ella está siempre preocupada de que esté tranquila en los encuentros”. Su familia es su principal hincha. “Ayer se juntaron a ver el encuentro. ¿Pero quién va a ver al árbitro?, les decía yo”.

Por último, expresó su opinión respecto al machismo al interior del fútbol. “Es machista con la gente de otra época. Pero las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad”.