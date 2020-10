La columna del Tenor escritor: “El camino que lleva a Belén”

Copiapó venció en calidad de forastero a Melipilla por 2-1, con un gol cerca del final. Los nortinos dieron vuelta un marcador adverso, pues Los Potros comenzaron ganando en la mañana del miércoles 28 de octubre del 2020. El sol no tuvo clemencia con los protagonistas desperdigados en la impecable cancha del estadio Municipal de La Pintana.

Un pleito normal, un juego tranquilo, un desenlace justo. Uno de los mejores halagos que se puede enunciar de un arbitraje es que no fue factor, pasó desapercibido. Este fue el caso. No hablaríamos de la conducción del partido de no ser porque fue un evento histórico. María Belén Carvajal se convirtió en la primera jueza en arbitrar un partido de la competencia de la Primera B del fútbol chileno.

Tuvo que tomar decisiones importantes Belén Carvajal. Cobró dos penales, uno para cada equipo, ambos ajustados al reglamento. La ausencia de VAR obligaba a determinaciones rápidas, con autoridad, para evitar largas discusiones y alegatos. Dejó jugar Belén Carvajal. No cobraba cada empujón, esas faltas inocuas que sólo interrumpen la fluidez del juego. Tuvo que mostrar siete tarjetas amarillas, dos para Melipilla, cinco para Copiapó, ninguna demasiado protestada por los jugadores. Ya sea por la falta de costumbre o por alguna instrucción desde las bancas, los jugadores solían quejarse con el cuarto juez, Jorge Oses, en vez de dirigir su alegato directamente a la jueza. “Usted está para ayudarla, no para cagarla”, le decía entre dientes el delantero nortino Stefan Pino al árbitro asistente, quien lo miraba desde el borde del terreno.

“Ponce, baje un cambio. Baje un cambio”, le decía Belén Carvajal a uno de los delanteros de Copiapó, Camilo Ponce, cuando entró con la pierna más arriba de lo prudente en una jugada en la mitad del terreno. Manejar el juego con distancia y respeto era la consigna para la jueza oriunda de San Felipe.

Belén Carvajal jugó fútbol. Fue seleccionada chilena. Estudió Educación Física en la Universidad Católica de Valparaíso. Dirigió partidos del fútbol femenino en la competencia local, pero también en sudamericanos sub 17, sub 20, Copa Libertadores y Copa América Femenina, además del Mundial de Francia en el 2019. Ya había dirigido un partido entre varones, en el 2018, cuando fue la jueza del partido entre Cauquenes y Colchagua en la Segunda División Profesional. No es una aparecida. Su ascenso ha sido producto del trabajo, tesón y buen desempeño.

Copiapó venció a Melipilla la mañana del 28 de octubre del 2020 por 2-1 en el Municipal de La Pintaba. El arbitraje pasó desapercibido en el análisis. La mejor alabanza que puede recibir quien comanda un partido, en este caso María Belén Carvajal.