Jorge Valdivia explota contra Alejandro Paul por carta sobre Matías Zaldivia: “Ahí está uno de los verdaderos cánceres del club”

Luego del comunicado efectuado desde Blanco y Negro, asegurando que no se harán cargo del sueldo de Matías Zaldivia mientras esté inactivo por su cruda lesión que tiene en el tendón de Aquiles, y que lo tendrá varios meses alejado de las canchas, Jorge Valdivia reaccionó a favor del defensor por medio de su cuenta de Twitter.

El “Mago” respondió a un comunicado efectuado por el gerente Alejandro Paul, donde disparó contra este último y también contra el vicepresidente ejecutivo, Harold Mayne-Nicholls.

“Ahí está uno de los verdaderos cánceres del club. El señor que firma el comunicado. Hay otros más y pasan piola. Hay uno que vive de lo q hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso, pero después no sé qué habrá hecho para estar en una institución tan grande. No entiendo”, publicó el volante.

Tras ello, añadió que “porque tanta fuerza ese señor dentro de la institución, no teniendo nada para sustentarse en el tiempo. Además de ofrecerle amistad a algunos sectores del periodismo. No he visto pedir la salida de ese señor siendo igual o + responsable que el resto. Cola larga.

