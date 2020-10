Walter Montillo sobre su futuro: “Si no renuevo, terminaré mi carrera, pero creo que renovaré”

A sus 36 años, Walter Montillo es una de las figuras que tiene Universidad de Chile, y también es uno de los jugadores más destacados del torneo, siendo el que más asistencias ha realizado con siete.

“La ardilla”, en entrevista con GloboEsporte, explicó cómo ve su futuro como futbolista. “Voy a cerrar mi carrera aquí, era lo que quería. Será mi último equipo. Tengo contrato hasta enero, pero el presidente (Cristián Aubert) ya me ha contactado para ver si renovamos para otra temporada. Si no renuevo, terminaré mi carrera, pero creo que renovaré“.

Al ser consultado por el momento actual del equipo, Montillo afirmó que aún tiene esperanzas de ser campeón. “Ya estamos en la mitad del torneo y estamos en quinto lugar. El año pasado fue muy difícil, el equipo luchó por no caer. Mejoramos un poco y tenemos que seguir trabajando, todavía queda mucho campeonato. Tenemos que creer, siempre que exista una posibilidad matemática. Siempre soy un chico que cree hasta el final”.

Finalmente, el futbolista de la “U” recordó el recibimiento que tuvo por parte de la hinchada cuando retornó al club. “Siempre quise volver aquí, agradecer a la afición, al club, estoy muy feliz de llevar esta camiseta. Tengo un cariño muy especial por esta hinchada, creo que estuvieron esperando mucho tiempo por mi regreso. Para mí fue impresionante, no me lo creí, no pensé que todavía tendrían ese cariño después de diez años. Estuvo muy bien, mucha gente en el aeropuerto, un cariño constante”, sentenció.

Este jueves, Universidad de Chile visitará a la Universidad de Concepción a las 16:00 horas en el Ester Roa.