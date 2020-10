Brayan Véjar sobre el partido contra Everton: “Tiene que ser la escalerita para tomar una racha positiva”

Este miércoles, Colo-Colo visitará a Everton en Viña del Mar, con la misión de empezar a sumar de a tres para salir de la parte baja de la tabla, donde actualmente se encuentran penúltimos a uno del colista que es Deportes La Serena.

En conferencia de prensa, Brayan Véjar fue enfático en resaltar la importancia del duelo contra los ruleteros. “Este miércoles tiene que ser la escalerita para tomar una racha positiva, por un tema de necesidad de puntos, salir de abajo, hay que empezar a ganar todo lo que venga, tenemos que acostumbrarnos a ganar. Este miércoles es el primer paso para eso”.

El futbolista que tuvo pasos por Huachipato y Palestino afirmó que todos están trabajando para dar vuelta la situación. “A nadie le gusta estar en esta posición, es incómodo. Este miércoles tenemos que dar el primer paso para despegar de una vez por todas. Esta semana es fundamental para agarrar la victoria. El tema es ganar un partido y no frenar. Todos estamos remando juntos. Todos queremos sumar, salir del fondo y terminar lo más arriba posible”.

Además, Véjar aseguró que hay que aprovechar las chances que está dando el nuevo entrenador de los albos, Gustavo Quinteros. “Es un tema de oportunidad, nos dio oportunidades a varios que no veníamos jugando, sabemos que debemos aprovechar eso que nos da el profe. Si bien viene con una idea de juego clara que poco a poco la vamos tomando, hay que aprovechar las oportunidades que se dan porque empezó una nueva etapa con un nuevo técnico”.

El jugador de Colo-Colo también comentó cómo se ha sentido en el sector izquierdo. “Me acomoda jugar a perfil cambiado, creo que es una posición que manejo bien. Me gusta por el tema de atacar y defender, me costó al principio, por a agarrar el ritmo, ahora de a poco lo estoy agarrando que espero yo y que espera el técnico. Feliz de volver a jugar y de llevar una racha de partidos”.

Finalmente, Véjar tuvo palabras para el plebiscito que se realizó este domingo, donde ganó el apruebo. “Feliz porque es algo que todos querían, en especial yo. Lamentablemente no pude votar porque estaba inscrito en Talcahuano, pero ganó lo que uno esperaba. Por lo del Tanque es admirable, porque no todos lo hacen y ese tiempo de estar casi todo el día en Maipú. Feliz por el Apruebo y la Convención Constituyente, que era lo que todos querían y como se celebró después”, sentenció.

Este miércoles a las 16:00 horas, los albos enfrentarán a Everton en Sausalito.