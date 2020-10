Gustavo Quinteros tras la eliminación de Colo Colo: “Tenemos un camino muy difícil y complicado para revertir una situación tan adversa como esta”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló tras la eliminación del cuadro albo de la Copa Libertadores, tras caer por la cuenta mínima ante Jorge Wilstermann en el Estadio Monumental.

Al respecto, el DT comenzó diciendo que “intentamos 45 o 60 minutos de jugar el fútbol que queríamos y no tuvimos luces para organizar una defensa muy bien organizada. Tuvimos mucho la pelota, pero no la claridad para hacer daño”.

En esa línea, añadió: “Llegamos con centros y por eso cambié totalmente la forma y tuvimos dos claras, una en el palo y otra de Blandi que se fue por nada. Nos falta más juego asociado, más precisión. Ya que hoy no pudimos hacerle daño al rival (…) No tuvimos profundidad y las pocas veces que llegamos para asistir, no ganamos y las dos veces que tuvimos para hacer el gol, fallamos. Pero lo que puedo decir es que los jugadores dieron todo, no se guardaron nada y lamentablemente no alcanzó“.

Tras lo anterior, Quinteros tuvo una dura autocrítica. “La responsabilidad de la derrota es mía, la asumo y tenemos un camino muy difícil y complicado para revertir una situación tan adversa como esta. Lo único que queda es trabajar mucho para darlo vuelta”, indicó.

Finalmente, el estratego terminó señalando que “nos faltó fútbol, nos faltó capacidad, profundidad. Nos faltó el último pase, el último centro y la última asistencia, pero como dije, el plantel dejó todo y no se guardó nada (…) Hay muchos jugadores que pueden dar más, que pueden jugar muchísimo mejor , ya que los conozco bien”.