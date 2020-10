Vidal y su motivador mensaje tras caída ante el AC Milán: “No es como empieza, sino como acaba”

Arturo Vidal publicó un motivador mensaje tras la caída del Inter de Milán en el derby italiano ante el AC Milán.

El chileno posteó una fotografía del encuentro con el mensaje. “No es cómo empieza, sino cómo acaba. Vamos Inter, seguimos trabajando para mejorar día a día”.

Non è così che inizia ma come finisce !!! 💪🏽💪🏽 Forza @inter 💙🖤 Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!!!💪🏽💪🏽😉👍🏽👑 pic.twitter.com/1BViqrdGAf

