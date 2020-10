Goleador del torneo descartó interés de Colo-Colo: “No he conversado con nadie de ese equipo”

Cristián Palacios es el goleador del campeonato tras la buena campaña con Unión Española en la presente temporada.

El atacante del cuadro hispano conversó con La Cuarta y descartó tajantemente alguna chance o posibilidad que tuvo de llegar a Colo-Colo. “Yo no he conversado con nadie de ese equipo, ni ahora, ni antes. Mi representante me habló sobre la opción de la Unión y la tomamos porque nos pareció lo mejor”.

Por otro lado, confesó que se ilusiona con poder obtener el campeonato. “Es algo que se puede dar, pero lo importante es pensar en el grupo. En que Unión gane, que demos un buen espectáculo y si es con goles míos, mejor aún”.

El próximo partido de los hispanos será ante Cobresal el miércoles 21 a las 18:30 horas.