Zambrano dijo que Neymar es un “payaso” y cuestionó duramente arbitraje de chileno Bascuñán

Carlos Zambrano, jugador de la selección peruana sigue criticando al chileno Julio Bascuñán por el arbitraje en el duelo ante Brasil.

El defensor conversó con Diario Correo y aseguró que si no hubiese sido por el árbitro, podrían haber conseguido una victoria. “Nos quedamos tranquilos por hacer un gran partido a uno de los mejores rivales del mundo. Si no fuera por los errores del árbitro, otra era la historia Fuimos a reclamar al árbitro y nos callaba totalmente, nos condicionaba para que no habláramos o nos sacaba una tarjeta”.

De paso, aprovechó de criticar a Neymar, que marcó un triplete en dicho partido. “Es uno de los mejores del mundo, pero para mí es un payaso, es consciente de todo lo que hizo en el campo, pero buscaba la más mínima, se tiró en el área a ver si le cobraban penal y al final logró su objetivo, porque le cobraron dos, pero no lo eran”.

La selección de Perú se medirá ante la “Roja” durante la próxima fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.