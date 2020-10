Jugador de Deportes La Serena fue detenido por infringir toque de queda junto a menor de edad

Sebastián Leyton, jugador de Deportes La Serena fue detenido por vulnerar el toque de queda y no contar con salvoconducto durante la madrugada.

El volante del cuadro papayero estaba acompañado de una menor de edad según informó el parte oficial de Carabineros. “Carabineros de la Primera Comisaría de La Serena detuvo durante la madrugada de este jueves, a una pareja por infringir el toque de queda y no portar un salvoconducto. Se trata de un hombre de 27 años, identificado como Sebastián Leyton, y una mujer de 16 años. Leyton, es futbolista y actualmente juega en Club Deportes La Serena”.

Pese a no estar consumiendo alcohol, ambos quedaron a la espera de una citación del Ministerio Público. En conversación con LaTercera, el volante se defendió asegurando que no sabía que aún había restricción para salir por las noches. “No veo tele, no sabía que había toque de queda”.

Leyton fue titular y anotó un gol en la victoria del elenco granate ante Palestino en la pasada fecha.