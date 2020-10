Caputto tras la nueva derrota de la U en el Campeonato: “Necesitamos más variantes, principalmente en ofensiva”

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, analizó la derrota de su escuadra por la cuenta mínima ante Deportes Antofagasta en el norte.

En conferencia de prensa, el DT sostuvo que “fue un partido bastante parejo, pero lamento haber perdido el partido, hay que seguir trabajando“.

Tras ello, añadió: “Debido a las lesiones es muy importante poder tener un recambio, el equipo lo necesita (…) Trabajamos el partido para apretar constantemente, pero no fuimos consistentes en para poder llevarnos un mejor resultado”.

Finalmente, el DT indicó: “Por supuesto que no me quedo satisfecho con esta derrota, uno siempre quiere más. Tenemos que mejorar (…) Siempre intentamos jugar como queremos, a veces no se da. Necesitamos más variantes, principalmente en ofensiva“.