Gustavo Quinteros es radical tras derrota ante Unión: “No estamos para jugar 90 minutos a máxima intensidad”

Un apesadumbrado Gustavo Quinteros, habló tras la derrota de Colo Colo por 5-3 ante Unión Española en el Estadio Monumental, dando una radical opinión sobre el negro presente que vive el club en el Campeonato Nacional.

“Sinceramente estamos para jugar medio tiempo al cien por cien. Hoy jugamos el primer tiempo con mucha más intensidad y por momentos muy bien (…) Nos faltan un montón de cosas, mejorar la capacidad de los futbolistas y la definición. Hoy perdimos muchos goles”, comenzó diciendo el DT.

Tras ello, añadió: “No estamos para jugar 90 minutos a máxima intensidad. Se baja la intensidad, la dinámica, perdemos en los duelos, nos cuesta el retroceso. Nos estamos todavía para competir un partido completo al máximo”.

“Tenemos once jugadores lesionados y los chicos tienen que aparecer en estos momentos, para que nos ayuden, no es la manera, no es lo ideal, pero les toca crecer de esta forma”, agregó el entrenador.

¿Cómo se mejora este duro momento? “Con trabajo, mucho trabajo. Darle confianza a los jugadores, pero al tener tantos lesionados, no puedes contar con todo tu plantel. Ahora lo que esperamos, es que la semana que viene podamos recuperar a dos o tres para el partido del martes (ante Jorge Wilstermann) y podamos hacerlo bien”.

Finalmente, Quinteros cerró diciendo que “espero que Campos, Valencia y Mouche puedan llegar de acá al martes para el cotejo por la Copa Libertadores“.