Referente del Betis alabó el trabajo de Manuel Pellegrini en el club: “Tiene una filosofía agresiva”

El experimentado volante del Betis, Joaquín, tuvo halagos para el chileno Manuel Pellegrini en conversación con Marca, donde destacó el sello que le ha dado el chileno al equipo hispano.

“Manuel desde el primer día ha expuesto su personalidad y su filosofía la tenemos clara. Ser un equipo agresivo, de jugar mucho en campo contrario y ser un equipo que desde el principio vaya a por el partido. Esa es su identidad y psicológicamente me gusta mucho, habla con los jugadores, es cercano y transmite seguridad y esa confianza que te da es muy importante para el futbolista“, comenzó diciendo el volante.

En esa línea, añadió: “Al margen de su trayectoria y el bagaje que trae. Con cuatro cosas ha sabido tener un equipo comprometido y salimos al campo a ganar y que podemos competir en cualquier cancha”.

Finalmente, Joaquín se refirió a la ilusión que tiene la afición en hacer una gran temporada.

“Eso no se puede esconder, ya no esta temporada sino años atrás, que venimos compitiendo y transformando al equipo cada año para competir entre los mejores, no se puede esconder. Desgraciadamente, por una cosa u otra, no hemos sido capaces de ser un equipo regular y aspirar a entrar en Europa. Pero cada año tenemos que estar mentalizados y comprometidos para estar arriba y pelear hasta el final. Este año, con no meternos presión antes de la cuenta y ser comprometidos, el objetivo es pelear y estar arriba. Si te ves entre los cuatro o cinco primeros te da moral para competir mejor e ir a los campos con más seguridad”, cerró.