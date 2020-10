ANFP se basó en artículo FIFA para solicitar que se dé por ganador a Deportes Antofagasta en el duelo frente a Colo-Colo

La polémica por el duelo no disputado entre Colo-Colo y Deportes Antofagasta sigue generando dolores de cabeza en Quilín. Debido a que ningún documento de la ANFP considera este hecho, el directorio se basó en un código de la FIFA para solicitar que se dé por ganador al cuadro “puma”.

“Si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club, se sancionará a la federación o al club con una multa de al menos 10.000 CHF. Se declarará la derrota por retirada o renuncia, o bien se repetirá el partido”, dice el artículo en cuestión.

Además, según información de ADN Deportes, llamó la atención en el directorio de la ANFP las declaraciones del plantel “albo”, quienes reconocieron que estaban dispuestos a jugar a pesar de que toda la delegación presente ese día en el Estadio Monumental no tenían permiso de la Seremi de Salud para dejar la cuarentena, lo que debería haber terminado en un sumario sanitario ya que, dicho permiso, fue recibido recién al día siguiente.

Recordemos que Pablo Milad, presidente de la ANFP, señaló en conversación con ADN Deportes que el Tribunal de de Penalidades “tiene la facultad de asignar los tres puntos a Antofagasta”.