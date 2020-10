Everforever: Everton FC reconoció a Everton de Viña del Mar como parte de la familia

Everton FC anunció a través de un comunicado una alianza estratégica con Everton de Viña del Mar.

El cuadro que marcha puntero en la Premier League reconoció oficialmente la mítica hermandad con el cuadro chileno, asegurando que este fortalecimiento servirá para marcar presencia en el Sudamérica.

Las conversaciones entre ambas directivas demoraron más de 18 meses (con la organización de un partido entre ambos que se vio pospuesto), pero finalmente se concretó.

🔵 #EFC 🤝 @evertonsadp 🇨🇱

We are delighted to agree a strategic partnership with our namesake, Everton de Vina Del Mar in Chile.

— Everton (@Everton) October 9, 2020