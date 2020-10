Marcelo Díaz y opción de volver a Chile: “Todos saben que mi intención es retirarme en la U, pero para eso falta mucho”

El volante nacional, Marcelo Díaz, se refirió nuevamente a su futuro en el fútbol, reafirmando sus deseos de volver al país y retirarse en Universidad de Chile.

El actual jugador de Racing conversó con ESPN, en donde aseguró que “todos saben que mi intención es retirarme en la U. de Chile, pero para eso falta mucho“.

“Creo que me quedan muchos años de carrera. Todavía no me pongo a decidir. Me estoy cuidando mucho para jugar más”, afirmó Díaz.

También se refirió al desempeño del cuadro de Avellaneda en Copa Libertadores. “No somos candidatos a ganar la Copa. Somos un equipo en construcción. Vamos desarrollando mejor la idea cada día”, sentenció el volante.