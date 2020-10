Johnny Herrera palpitó el duelo entre Uruguay y Chile: “Va a estar duro, porque falta gente de mucha experiencia”

El golero de Everton de Viña del Mar, Johnny Herrera, palpitó con AS Chile lo que será el partido de la Roja ante Uruguay en Montevideo, válido por la primera fecha de las Clasificatorias Sudamericanas.

Sobre el cotejó, indicó que “está difícil con lo de Isla. Tengo que comentar en televisión y tenía un equipo más o menos armado de Chile. Si sale el “Huaso”, se complica todo un poco. Va a estar duro, porque falta gente de mucha experiencia y en este tipo de partidos es cuando más los necesitas. Confiemos en los otros líderes que quedan, en Alexis y Vidal, confiemos en que ellos sacarán a relucir todos los pergaminos que tienen, todos los títulos que han ganado, todos los partidos en el cuerpo que tienen y puedan llevar a esta selección a sacar el partido adelante”.

Tras ello, añadió: “Van a ser tremendamente duros los dos partidos, pero vamos a confiar como siempre Chile ha confiado en su selección y que nos ha sorprendido muchas veces de buena manera”.

Respecto a la ausencia de Marcelo Díaz, Herrera lanzó que “yo pensaba que no estando Pulgar, Marcelo quizás podía estar. Quizás no tenía tan claro quién podía jugar por izquierda, podía haber estado el “Keno” Mena, que al no estar Beausejour, siempre fue el que le peleó el puesto durante muchos años, en la etapa exitosa de nuestra selección. Para mí son dos que están completamente vigentes y hubiesen aportado, pero no están. Hay un técnico que toma las decisiones y se respeta.

Finalmente, el arquero tuvo palabras sobre una futura convocatoria a la Roja. “Yo estoy súper bien, de verdad. Siempre dije y lo sostengo: cuando necesiten un arquero con harta experiencia y kilometraje, siempre voy a estar dispuesto a ir“, cerró.