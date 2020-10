Álvaro Pereira palpita el Uruguay-Chile de este jueves: “Veo un partido muy parejo, donde las dos selecciones van a ir a buscar los tres puntos”

Por Alberto Jesús López.

Álvaro Pereira, ex seleccionado uruguayo, mundialista en Sudáfrica 2010 y campeón de la Copa América 2011 junto a la escuadra charrúa, habló con ADN Deportes palpitando lo que será el partido entre Uruguay y Chile por las Clasificatorias Sudamericanas, el cual se disputará este jueves a las 19:45 horas de nuestro país.

“Palito” aseguró en conversación con el Trovador del Gol, que será un partido disputado y clave para comenzar de gran forma la lucha por clasificar a Qatar 2022.

¿Cómo avizoras el Uruguay-Chile?

Yo veo un partido muy parejo donde Uruguay los primeros minutos sale con la euforia del público más allá que no haya, Chile es un equipo que por más que tenga jugadores importantes está en reconstrucción, pero siempre es un equipo complicado que da pelea y que maneja muy bien el balón y creo que va a ser un partido luchado donde las dos selecciones van a ir a buscar los tres puntos.

Ausencias en ambas selecciones.

Si, hay ausencias de ambos lados pero eso no quiere decir que los jugadores que entren no esté capacitados para estar a la altura de las circunstancias, también es un partido debut y todo lo que genera comenzar un proceso a una copa del mundo y bueno sabemos que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo, lo de Edinson Cavani es una baja importante y no sabemos todavía lo de Josema Giménez que la haya dado positivo COVID así que esperando no dar tantas ventajas sabiendo la capacidad y calidad de jugadores que son.

Lo de Gary Medel es una baja sensible para Chile.

Gary Medel se ha lesionado en estos últimos días y es una baja importante porque es el capitán, pero tiene Chile jugadores capacitados para reemplazarlo similar a la situación de Uruguay.

¿Consideras una sorpresa si es que Chile logra un resultado positivo en el Centenario?

Chile viene haciendo partidos a lo mejor donde domina en la posesión del balón, pero no concreta y Uruguay es un juego más directo donde saca ventaja ahí, de mi parte siendo uruguayo ojalá, Chile no pueda sacar un resultado positivo obviamente de su lado sería importante comenzar las eliminatorias no perdiendo, creo que la eliminatoria se basa en hacerte fuerte de local y tratar de ganar la máxima cantidad de partidos posibles de local.

¿Uruguay y Chile son candidatos para estar en el próximo mundial?

Yo pienso que tanto Chile como Uruguay son dos selecciones que en estos últimos años han tenido un gran crecimiento y han peleado por cosas importantes, hubo un cambio generacional más que nada en el lado uruguayo capaz por Chile fue el recambio de pasar por tantos entrenadores, pero han sido resultados positivos tirando la eliminación de Chile en el último mundial, pero después ha competido de gran forma y si, son dos selecciones candidatas a clasificar a QATAR.

¿Cuál es el mensaje que da el técnico uruguayo a la hora de enfrentar a Chile y marcar diferencias?

Cuando Uruguay juega contra Chile el mensaje del entrenador es el mismo que hacía todas las selecciones obviamente que el jugador chileno tiene una característica de jugar por abajo de querer manejar el balón de tener la posesión y de querer vascular todo el tiempo la pelota, pero el mensaje es el mismo para Chile como Argentina, Brasil. Obviamente no voy a revelar secretos en las virtudes de Uruguay que puede llegar a explotar en los errores chilenos, pero si el mismo respeto que se le tiene a Chile se le tiene a cualquier otra selección.

¿Y las precauciones que hay que tener con Chile?

Chile ha sido bicampeón con una generación muy buena y estuvo a punto de ganar la Confederaciones así que se ganó el respeto de todo el mundo y ha pasado ese karma post Zamorano y Salas y ha vuelto a pelear por grandes cosas pero como uruguayo tengo que decir que ojalá el día 8 no le salgan las cosas tan bien después bueno le deseo el mayor de los éxitos, es un partido que va a ser raro más que nada por todo lo que vivimos en la pandemia y no va a tener ese condimento pero serán dos selecciones que van a saber competir de buena forma y ojalá sea un lindo partido pero que queden los tres puntos en casa.