Gualberto Jara y su despedida de Colo-Colo: Dimos lo mejor, pero no se dieron los resultados

Gualberto Jara, entrenador de Colo-Colo en el duelo frente a Huachipato lamentó la derrota y entregó su balance tras dejar la banca del cacique.

El paraguayo aseguró que los resultados terminaron por acelerar su salida con un complejo escenario futbolístico. “Este cuerpo técnico llegó en un momento muy difícil. Tratamos de cambiar el rumbo, pero después vinieron muchas dificultades más allá del tema futbolísticos. En el fondo, se hizo muy complicado todo. Si sumamos que los resultados no se dieron, la presión y ansiedad hacen que no podamos salir de la institución”.

De todas formas, confesó que tanto él como su cuerpo técnico quisieron dar lo mejor para el equipo. “Dimos lo mejor de nosotros en el cuerpo técnico, lastimosamente no se dieron los resultados. Ya vendrá otra persona a quien le deseamos lo mejor y esperamos que el equipo pueda salir de esta situación”.

El técnico dijo que no existió en estos encuentros una falta de actitud, pues los jugadores corrieron gran parte de los partidos. “Yo no encuentro que en estos partidos no haya estado la actitud en cancha. Hoy se corrió, se puso actitud e intención de querer cambiar el rumbo. Perdemos esa precisión en el juego. Nos faltó esa última puntada”.

Ante la inminente llegada de Gustavo Quinteros, Jara aseguró que le puede venir bien al plantel. “A veces un cambio viene bien. En la dirección, en el trato, en la forma y en la idea, permiten cambiar el chip en la semana del jugador. Ojalá que eso se traduzca en resultados. Con un par de resultados positivos, este equipo va a volver a demostrar lo que tiene”.

Sobre su futuro, el técnico dijo que se tomará unos días de vacaciones para poder llenarse de energía nuevamente. “Me tomaré unos días de descanso con la familia para recuperar fuerzas y luego tenemos en cadetes un proyecto interesante y ambicioso en el que vamos a aportar nuestro granito de arena. Yo le tengo un cariño muy grande a Colo-Colo y si bien mi intención fue devolver un poco lo que me dio, lastimosamente no lo pude hacer”.