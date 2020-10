Everton de Viña del Mar informó caso positivo de Covid-19 en el plantel

Everton de Viña del Mar consiguió una importante victoria ante Curicó Unido por el torneo nacional en condición de visitante.

Sin embargo, no todas fueron noticias positivas para los viñamarinos, pues a través de un comunicado informaron que un jugador del plantel dio positivo a los exámenes PCR de Covid-19.

Según lo informado por el club, el jugador no ha tenido contacto con el plantel y no fue parte de la delegación que estuvo en Curicó. “El jugador comenzó una cuarentena obligatoria por 14 días y será evaluado diariamente por el área médica de nuestra institución para fiscalizar su evolución. El futbolista no fue parte de la delegación que viajó a Curicó y no ha tenido contacto con el resto del plantel”.

Everton fue el primer equipo del fútbol chileno en confirmar que un jugador tuvo Covid-19 en mayo del presente año. El próximo partido de los viñamarino será ante su clásico rival, Santiago Wanderers, el sábado 10 de octubre a las 16:00 horas.