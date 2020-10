Claudio Borghi fue tajante: “Mientras esté Aníbal Mosa, yo no voy a trabajar en Colo Colo”

Es el “candidato del pueblo” como lo bautizaron, pero más lejos no puede estar. Claudio Borghi nuevamente apareció como opción para asumir la banca de Colo Colo, pero el entrenador, hoy comentarista, negó cualquier opción de volver a Macul.

El “bichi”, en declaraciones en el Canal del Fútbol (CDF), dejó clara su postura: “dije, repito, reitero, sostengo y afirmo que mientras esté Mosa yo no voy a trabajar en Colo Colo”, sostuvo.

“No me gusta su forma de trabajar, su forma de ser popular, que divida el plantel regalando bonos a los jugadores públicamente, no me gusta que pague para que los jugadores lo acepten, y sus formas de declarar, entre otras cosas. Eso me aleja automáticamente”, agregó el exjugador del “cacique”.

Insistió en que no ha tenido contactos con el bloque opositor a Mosa para llegar a Macul: “agradezco la confianza que me tienen, pero no puedo llegar a un lugar donde no me quieren”, sostuvo.

“Que alguien me proponga no significa que esté de acuerdo. Me sorprende que alguien de otro directorio diga que hablen con Borghi para saber si quiere ir. Tengo un prestigio bastante importante como jugador, y como técnico es menor, pero en Colo Colo tengo cierto prestigio y me molesta que sea así”, agregó el comentarista.

Al finalizar, apuntó dardos contra Marcelo Espina: “cuando tengo un director deportivo que no se habla con el plantel, tienes un error grande. Lo hizo mal como entrenador y vino como director deportivo y también lo hace mal”, cerró.