“No me van a callar”: Expareja de Leonardo Valencia reveló que el jugador se querelló en su contra

Leonado Valencia ha sido uno de los jugadores más criticados durante esta temporada en Colo-Colo no solo por su rendimiento futbolístico.

El mediocampista fue denunciado por su expareja Valeria Pérez a través de la justicia y las redes sociales por maltrato físico y abandono de sus funciones como padre.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Pérez reveló que el jugador se querelló en su contra por “injurias graves”. Con una serie de fotografías, la mujer mostró parte de la querella en la que el exBotafogo pide una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, además de 20 UTM.

La afectada comentó en su Instagram que tuvo que realizar dichas denuncias porque no soportaba más los daños que le estaba generando Valencia. “Él dañó su propia imagen ¿Y ahora pide 3 años de cárcel para mí? .. Solo porque me cansé de que me pegaran y me trataran mal ahora me quieren amedrentar y callar ¿Qué persona en su sano juicio pide 3 años de cárcel para la mamá de sus hijos?”.

Desde el lado del jugador, no han querido referirse al tema y han optado por el silencio desde que se dio a conocer las denuncias de su expareja.