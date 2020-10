Sergio Gioino y el clásico universitario: “Ojalá que gane la U”

Sergio Gioino ha sido uno de los jugadores que defendió tanto la camiseta de Universidad Católica como la de Universidad de Chile, aunque el exgoleador tiene claro su favoritismo para el partido que se disputará en San Carlos de Apoquindo.

En conversación con En Cancha, el argentino indicó: “Son Clásicos y con lo que me quedo es que tuve la suerte de jugar en los dos lados y hacer goles en los dos equipos. Aunque la gente de la U siempre marca una diferencia, con su hinchada que es espectacular“.

Consultado sobre las fanaticadas de ambos clubes, sostuvo: “Las dos hinchadas son exigentes. Para los dos tienes que jugar bien y, si eres delantero, tienes que hacer goles o si no te van a criticar. Le tengo más cariño a la U, pero no por eso te voy a decir que la gente de la UC son malos hinchas ni nada parecido, al contrario. Al final, de los dos lados te van a reclamar si no juegas bien o te pierdes un gol fácil.

Finalmente, Gioino se la jugó por un pronóstico para el cotejo: “Y bueno, ya sabes con quien me identifico más, así que me gustaría más que el triunfo fuera para ese lado. Hice goles para los dos equipos, pero ojalá gane la U“.