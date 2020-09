Ronald Koeman sobre disculpas de Messi: “Ganar partidos es el mejor remedio para que él pueda ser feliz en este equipo”

Lionel Messi, en conversación con Sport, pidió disculpas a los hinchas que se sintieron pasados a llevar, cuando él hizo público su deseo de dejar Barcelona.

En conferencia de prensa, el entrenador de los culés, Ronald Koeman, destacó las palabras del argentino. “Es muy positivo que el capitán del equipo pida unidad. Ojalá que estemos un poco más tranquilos que lo que hemos vivido últimamente, aunque no sé si será posible. Siempre hay algo”.

Además, el DT resaltó la importancia de jugar bien para que el astro rosarino esté contento. “Hay que buscar lo mejor para él y buscarle una posición en la que pueda sacar, como siempre, su máximo rendimiento. Él vive por el fútbol. Hasta en los partidillos lo hace todo para ganar. Ganar partidos es el mejor remedio para que Messi pueda ser feliz en este equipo“.

Este jueves, Barcelona enfrentará al Celta de Vigo a las 16:30 horas en el Estadio de Balaídos, donde no consiguen una victoria por la Liga desde 2015. Koeman afirmó que irán a buscar la victoria. “Sé que el Barça no ha ganado allí en los últimos años y se trata de un buen rival. Pero nosotros hemos de intentar ser iguales en casa que fuera. Hemos de intentar presionar y dominar. Queremos buscar un rendimiento alto. No me interesa hablar de si el año pasado el equipo bajaba fuera de casa. Mis jugadores están muy animados y con mucha confianza y hay que demostrarlo también fuera de casa”.

Finalmente, el entrenador del elenco azulgrana comentó en qué puestos le gustaría reforzarse. “Sabemos que el club tiene problemas económicos, como todos los clubs. Hay una o dos posiciones en el equipo que queremos mejorar. En cuanto al nueve estamos mirando las posibilidades y opciones. No es seguro que vamos a tenerlo. El club va a trabajar al máximo para tenerlo. Si no viene pues utilizaremos lo que tenemos. No tengo ninguna queja sobre los jugadores que tengo. Son dos posiciones, la de nueve y la de central, en las que estamos un poco débiles“, sentenció.