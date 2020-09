César Cortés volvería a la U, pero como DT: “Dije que sí, pero que me tenía que preparar”

Vivió de dulce y agraz. Así se podría resumir el paso de César Cortés por la Universidad de Chile entre el 2013 y el 2015. El delantero, hoy en Palestino, no escondió sus ganas de dirigir a los azules cuando se retire.

En conversación con La Tercera, Cortés comentó las opciones de volver al CDA, pero ahora como DT: “me lo preguntaron y dije que sí, pero que me tenía que preparar. Ya terminé la carrera. Hice un curso en Barcelona, sobre su metodología de entrenamiento. Me he ido preparando para cuando cuelgue los botines y si sigo siendo entrenador. No lo he decidido, pero me gusta”, comentó.

En 69 partidos, Cortés marcó ocho goles, cifra baja para las expectativas que se tenían sobre su fichaje: “no fue el mejor de mis momentos en Universidad de Chile. No tuve continuidad, no jugué mucho. Ganamos campeonatos, pero tampoco participé. Puede haber varios factores. A nivel individual, mi rendimiento no fue de los mejores“, indicó.

“Me hice cargo y traté de mejorar. No hay que echarse a morir por estas situaciones. Es duro, pero la carrera de un jugador va más allá de uno o dos años”, complementó el mediocampista de los “árabes”.

Continuó su autocrítica aseverando que: “cada vez que entraba en una cancha lo hacía con bastante presión de hacerlo bien. Creía que en un partido podía remediar lo mal que había estado antes. Nunca fue así. Debí habérmelo tomado como un proceso y nunca me lo tomé de esa forma”, sostuvo.

Al finalizar, abordó su próximo retiro del fútbol: “mi idea es competir al máximo nivel. Cuando no lo esté, me retiraré. Decidí jugar un año más y lo veré año a año. Pero si no estoy al máximo nivel, no tiene sentido. Espero mantener este nivel para retirarme”, cerró.