Astengo y el plantel albo: “Este es el peor equipo que he visto de Colo-Colo”

Fernando Astengo plasmó toda su molestia en conversación con ADN Deportes tras la abultada derrota de Colo-Colo por Copa Libertadores.

El técnico criticó con dureza el manejo dirigencial de Blanco y Negro en todo el periodo de pandemia. “Han pasado situaciones vergonzosas. No entiendo a qué llegó Harold Mayne-Nicholls. Una persona que no tiene idea de la esencia de Colo-Colo. Uno no entiende para donde va la institución o el proyecto que habló Mosa. Son varios condimentos pero que ninguno le ha resultado. El plantel de Colo-Colo es muy malo. Hay jugadores que ya no están”.

Sobre el plantel que tiene actualmente el cacique, Astengo confesó que es uno de los peores equipos que ha visto. “Matías ya no está para Colo-Colo. De la Fuente, Insaurralde es un central muy rústico. A varios los reciben como rockstars, pero ponerse la camiseta no es fácil. Tienes que traer jugadores de jerarquía. Este es el peor equipo que he visto de Colo-Colo”.

Los albos definirán su última opción de avanzar el 26 de octubre ante Jorge Wilstermann en el estadio Monumental.