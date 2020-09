Rafael Nadal tras su debut triunfal en Roland Garros: “Las condiciones no me favorecen”

El tenista español Rafael Nadal habló tras su victoria en el debut de Roland Garros ante Gerasimov, asegurando que no se siente del todo cómodo en las pistas parisinas.

“No me estaba quejando del torneo, lo que dije es la verdad. Mi opinión personas no cambia. Las condiciones son diferentes y no son las ideales para mí. Jugamos en Roland Garros pero es diferente. Lo único que puedo hacer es estar positivo. Mañana tengo otro día para entrenar”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

En esa línea, añadió que “las cosas no son matemáticas. Lo que necesito es estar con la actitud adecuada y los sentidos despiertos para jugar con opciones de darme oportunidades. Tengo que ir dando pasos hacia la dirección que me ayude. Dentro de lo que cabe es el partido que pensábamos que iba a hacer. Ha sido un primer partido lógico y positivo. No sé aún contra quién me toca. Las condiciones son extremas. Hoy no hacía viento y la sensación térmica son 10 grados. Se juega en las mismas instalaciones, pero, por lo demás, es totalmente distinto”.

Finalmente, el hispano manifestó: “En el mundo hay cosas más importantes que un torneo de tenis y lo único que podemos dar es las gracias a todos por poder participar. Es muy arriesgado organizar un evento. Lo único que puedo garantizar es que a la gente le voy a dar lo mejor todos los días. Es cierto que, de alguna manera, el deporte ayuda a la gente”.